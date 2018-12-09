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Eskişehirspor 1 - Altay 0
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ESKİŞEHİRSPOR 1 - ALTAY 0

Eskişehirspor 1 - Altay 0

Spor Toto 1'nci Lig 15. haftasında Eskişehirspor ile Altay Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Eskişehirspor 1-0 kazandı.

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Eskişehirspor 1 - Altay 0

Spor Toto 1'nci Lig 15. haftasında Eskişehirspor ile Altay Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 1-0 kazandı.

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Alperen Kocabaş (90' Bedirhan Altunbaş), Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Mehmet Feyzi Yıldırım, İbrahim Halil Öner, Furgan Polat (89' İsmail Oykun), Mehmet Özcan, Tolga Yakut, Fıratcan Üzüm (90' Furkan Balaban)

Teknik Direktör:

Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Serkan Sözmen, Pedro Eugenio, Tevfik Altındağ (83' Leandro Kappel), Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz, Adnan Aganovic (73' Atakan Rıdvan Çankaya), İbrahim Akın, Marco Paixao

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 80: İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 23: Ferhat Çulcuoğlu (Altay), DK 31: Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), DK 43: Tevfik Altındağ (Altay), DK 64: Cemali Sertel (Eskişehirspor), DK 70: Serkan Sözmen (Altay), DK 78: İbrahim Akın (Altay), DK 90: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay)

Kırmızı Kart: DK 79: İbrahim Akın (Altay)

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