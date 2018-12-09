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Akhisar Bel. 3 - Fenerbahçe 0
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AKHİSAR BEL. 3 - FENERBAHÇE 0

Akhisar Bel. 3 - Fenerbahçe 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 15. haftasında Akhisar Bel. ile Fenerbahçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Akhisar Bel. 3-0 kazandı.

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Akhisar Bel. 3 - Fenerbahçe 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 15. haftasında Akhisar Bel. ile Fenerbahçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 3-0 kazandı.

Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Abdoul Sissoko, Miguel Lopes, Güray Vural, Caner Osmanpaşa, Serginho Mineiro, Josue, Helder Barbosa (87' Kadir Keleş), Onur Ayık (70' Adrien Regattin), Avdija Vrsajevic, Jeremy Bokila (69' Elvis Manu)

Teknik Direktör:

Fenerbahçe: Harun Tekin, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı (57' Yassine Benzia), Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mehmet Topal (78' İsmail Köybaşı), Mehmet Ekici, Barış Alıcı, Elif Elmas, Islam Slimani

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 26: Jeremy Bokila (Akhisar Bel.), DK 82: Elvis Manu (Akhisar Bel.), DK 90: Adrien Regattin (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 33: Helder Barbosa (Akhisar Bel.), DK 67: Josue (Akhisar Bel.), DK 90: Yassine Benzia (Fenerbahçe)

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