Gençlerbirliği, Denizli'den 1 puanla dönmesini bildi!

Denizlispor 0 - Gençlerbirliği 0
Spor Toto 1'nci Lig 15. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz, Furkan Şeker, Taha Can Velioğlu, Abdülkerim Bardakçı, Ismail Aissati, Marc Kibong Mbamba, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (83' Burak Altıparmak), Deniz Vural (59' Burak Çalık), Ziya Alkurt (90' Tonia Tisdell)
Teknik Direktör:
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Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Stephane Sessegnon (83' Cosmin Matei), Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Nadir Çiftçi (71' Mert Nobre), Deniz Yılmaz (86' Bekir Yılmaz), Jailton Paraiba
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Sarı Kartlar: DK 18: Ismail Aissati (Denizlispor), DK 23: Luccas Claro (Gençlerbirliği), DK 50: Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği), DK 53: Deniz Vural (Denizlispor), DK 74: Ziya Alkurt (Denizlispor)
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