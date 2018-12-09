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Gençlerbirliği, Denizli'den 1 puanla dönmesini bildi!
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GENÇLERBİRLİĞİ, DENİZLİ'DEN 1 PUANLA DÖNMESİNİ BİLDİ!

Gençlerbirliği, Denizli'den 1 puanla dönmesini bildi!

Spor Toto 1'nci Lig 15. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Denizlispor 0 - Gençlerbirliği 0

Spor Toto 1'nci Lig 15. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz, Furkan Şeker, Taha Can Velioğlu, Abdülkerim Bardakçı, Ismail Aissati, Marc Kibong Mbamba, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (83' Burak Altıparmak), Deniz Vural (59' Burak Çalık), Ziya Alkurt (90' Tonia Tisdell)

Teknik Direktör:

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Stephane Sessegnon (83' Cosmin Matei), Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Nadir Çiftçi (71' Mert Nobre), Deniz Yılmaz (86' Bekir Yılmaz), Jailton Paraiba

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Sarı Kartlar: DK 18: Ismail Aissati (Denizlispor), DK 23: Luccas Claro (Gençlerbirliği), DK 50: Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği), DK 53: Deniz Vural (Denizlispor), DK 74: Ziya Alkurt (Denizlispor)
 

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Mali
9 Aralık 201821:52
İlk yarıda 0 2 olacak maçtı ama maalesef ciddi gol sıkıntılarımız var. Buna çözüm bulamazsak daha çok ağlarız. Devre arası kaliteli hamleler şart
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