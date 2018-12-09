Bursaspor 0 - Antalyaspor 2
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 15. haftasında Bursaspor ile Antalyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 2-0 kazandı.
Bursaspor: Okan Koçuk, Santiago Vergini, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Henri Saivet (84' Burak Kapacak), Tunay Torun, Iasmin Latovlevici, Stephane Badji, Ramazan Keskin (46' Allano Lima), Umut Nayir
Teknik Direktör:
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Antalyaspor: Ruud Boffin, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Salih Dursun, Nazim Sangare, Maicon Marques (89' Yekta Kurtuluş), Chico, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Doğukan Sinik (80' William Vainqueur), Mevlüt Erdinç (46' Jean-armel Drole)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 38: Serdar Özkan (Antalyaspor), DK 43: Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 24: Barış Yardımcı (Bursaspor), DK 37: Umut Meraş (Bursaspor), DK 54: Ondrej Celustka (Antalyaspor), DK 61: Allano Lima (Bursaspor), DK 86: Umut Nayir (Bursaspor)
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