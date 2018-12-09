BB Erzurumspor 1 - Evkur Y.Malatyaspor 3
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 15. haftasında BB Erzurumspor ile Evkur Y.Malatyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 3-1 kazandı.
BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Auremir Dos Santos, Leo Schwechlen, Özer Hurmacı (81' Ridge Munsy), Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı (60' Siphiwe Tshabalala), Gilles Sunu (70' Lennart Thy)
Teknik Direktör:
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Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Issam Chebake, Mitchell Donald (84' Sulley Muniru), Murat Yıldırım, Danijel Aleksic (89' Arturo Mina), Michael Pereira (59' Erkan Kaş), Ahmed Ildiz, Eren Tozlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 44: Jasmin Scuk (BB Erzurumspor), DK 67: Mitchell Donald (Evkur Y.Malatyaspor), DK 78: Eren Tozlu (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Eren Tozlu (Evkur Y.Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 42: Danijel Aleksic (Evkur Y.Malatyaspor), DK 49: Mitchell Donald (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Sulley Muniru (Evkur Y.Malatyaspor)
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