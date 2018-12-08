﻿
Ağaoğlu: "Büyük özveri ve takım ruhu var"
﻿
Site İçi Arama
﻿

AĞAOĞLU: "BÜYÜK ÖZVERİ VE TAKIM RUHU VAR"

Ağaoğlu: "Büyük özveri ve takım ruhu var"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 3-0'lık Atiker Konyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada iyi oynadıklarını ve takımın oturduğunu belirtti.

256 Okunma

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 3-0'lık Atiker Konyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada iyi oynadıklarını ve takımın oturduğunu belirterek, "Bugün sakat sakat oynayan oyuncular vardı. Burada büyük bir özveri ve takım ruhu var" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada önce oyundan keyif alınması gerektiğini ifade ederek, "Skor gelse de gelmese de önemli olan oyunu oynamak. Skor zaten sonra gelir. Takım oyun oynuyor. Trabzonspor bu, arka arkaya üç maç kazanması normal. Niye arka arkaya 9 maç olmasın? Trabzonspor bu. İyi oynuyoruz. Takım oturdu. Bugün oynayan arkadaşlardan da Abdülkadir Ömür, Yusuf, Sosa, Onazi sakattı. Burada büyük bir özveri ve takım ruhu var" diye konuştu.

Ağaoğlu, Beşiktaş maçına yönelik ise, "Teker teker gidiyoruz. Futbol oynayalım yeter bize" yanıtını verdi.

ETİKETLER #Trabzonspor
Karaman: "Özverinin karşılığında alınan bir galibiyet"
Trabzonspor'da 3'lerin günü
Trabzonspor 3 - Atiker Konyaspor 0
Trabzonspor'da yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı devam ediyor
Trabzonspor ile Atiker Konyaspor 35. randevuda
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿