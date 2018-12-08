Ağaoğlu: "Büyük özveri ve takım ruhu var"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 3-0'lık Atiker Konyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada iyi oynadıklarını ve takımın oturduğunu belirterek, "Bugün sakat sakat oynayan oyuncular vardı. Burada büyük bir özveri ve takım ruhu var" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada önce oyundan keyif alınması gerektiğini ifade ederek, "Skor gelse de gelmese de önemli olan oyunu oynamak. Skor zaten sonra gelir. Takım oyun oynuyor. Trabzonspor bu, arka arkaya üç maç kazanması normal. Niye arka arkaya 9 maç olmasın? Trabzonspor bu. İyi oynuyoruz. Takım oturdu. Bugün oynayan arkadaşlardan da Abdülkadir Ömür, Yusuf, Sosa, Onazi sakattı. Burada büyük bir özveri ve takım ruhu var" diye konuştu.

Ağaoğlu, Beşiktaş maçına yönelik ise, "Teker teker gidiyoruz. Futbol oynayalım yeter bize" yanıtını verdi.