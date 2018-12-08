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Galatasaray 2 - Çaykur Rizespor 2
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GALATASARAY 2 - ÇAYKUR RİZESPOR 2

Galatasaray 2 - Çaykur Rizespor 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 15. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Galatasaray 2 - Çaykur Rizespor 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 15. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Yuto Nagatomo, Ahmet Çalık, Ozan Kabak, Sofiane Feghouli (86' Maicon Roque), Selçuk İnan, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru (77' Ömer Bayram), Eren Derdiyok, Muğdat Çelik (46' Martin Linnes)

Teknik Direktör:

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı (68' Koray Altınay), Jakub Brabec (79' Süleyman Koç), Marwane Saadane, Abdullah Durak, Davide Petrucci, Fernando Boldrin (85' Matic Fink), Aminu Umar, Braian Samudio, Vedat Muriqi

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 40: Garry Rodrigues (Galatasaray), DK 58: Eren Derdiyok (Galatasaray), DK 67: Aminu Umar (Çaykur Rizespor), DK 80: Braian Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: DK 60: Yuto Nagatomo (Galatasaray), DK 64: Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor), DK 71: Selçuk İnan (Galatasaray)

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