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Sarıyer taraftarlarından Hacettepe'ye saygısızlık!
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SARIYER TARAFTARLARINDAN HACETTEPE'YE SAYGISIZLIK!

Sarıyer taraftarlarından Hacettepe'ye saygısızlık!

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan ve 3-3 biten Sarıyer-Hacettepe karşılaşması, atılan gollerden çok maç içinde ve sonunda yaşanan futbol sahalarında görmek istemediğimiz olaylarla konuşuldu.

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Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan ve 3-3 biten Sarıyer-Hacettepe karşılaşması, atılan gollerden çok maç içinde ve sonunda yaşanan futbol sahalarında görmek istemediğimiz olaylarla konuşuldu.

Hacettepe, deplasmanda 3-2 öndeyken maçın 90+5. dakikasında hakem Yakup Özhan tarafından verilen oldukça tartışmalı bir penaltının ardından skoru tayin eden golü atan Sarıyer’in taraftarlarının, golden sonra ve maç bitiminde kullandığı sözler ve küfürler, Hacettepe spor camiasını ve futbolseverleri üzdü.

Teknik Direktör Veyis Kanber yönetiminde, Gençlerbirliği ve Hacettepe’nin kendi altyapısından gelen genç ve gelecek vaat eden oyunculardan  kurulan Mor-Menekşeler, Ankara futbolundan ziyade Türk futboluna yetenekli ve başarılı oyuncular kazandırmak adına çalışmalarını uzun yıllardır sürdürüyor.

Çekirdekten oyuncu çıkarma konusunda zorluklar çeken Türk futboluna, yeni isimler kazandırmayı misyon eden Başkent ekibine yapılan bu hareket, spor camiası tarafından saygısızca ve yakışıksız olarak yorumlandı.

Maç içinde ve sonunda yaşanan bu olumsuz tablo karşısında oldukça üzgün olduklarını ifade eden Hacettepe yönetimi, Sarıyer taraftarlarının Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda yaptığı bu hareketleri kendilerine yakıştıramadıklarını söyledi.

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