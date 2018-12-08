Trabzonspor'da 3'lerin günü

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, hanesine 3 puan yazdırarak zirve tırmanışını sürdürdü. Bu sonuçla bordo-mavililer, 33 hafta aradan sonra 3 maç üst üste kazanma serisi de yakaladı.
Ligin 7. haftasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftasında ise Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden ancak Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'la 0-0 berabere kalarak bu sezon art arda 3 maç kazanma şansını kullanamayan bordo-mavililer, ikinci kez yakaladığı fırsatı değerlendirdi.
Karadeniz ekibi, ligin 13. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1, 14. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından, Atiker Konyaspor'u da 3-0 yenerek bu sezon ilk kez galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi başardı.
En son geçen sezonun 12 ile 16. haftaları arasında 5 maç art arda galip gelme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor maçını kazanarak ligde 33 hafta aradan sonra 3 maç üst üste kazanma serisi yakaladı.
Trabzonspor, böylece puanını 25'e yükselterek zirve yarışını sürdürdü.
Maç sonu kutlama
Trabzonsporlu futbolcular, maç sonunda galibiyet sevincini taraftarlarla paylaştı.
Müsabakanın tamamlanmasının ardından bordo-mavili futbolcular, tribünler önünde kenetlenerek galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.
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