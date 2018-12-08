Gençlerbirliği, liderliğini perçinlemek için sahada

Spor Toto 1. Lig’de 34 puanla lider durumda bulunan Gençlerbirliği, en yakın takipçisi Denizlispor’a konuk oluyor.

Başkent ekibi, 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan Ege temsilcisini yenerek liderliğini perçinlemek istiyor.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, tüm planlarını ve taktik çalışmasını rakibi karşısında alınacak 3 puan üzerine yaptı. Teknik Patron Sözeri, geçen hafta K.Karabükspor karşısında 6-0 kazanan kadroyu bozmak istemediği öğrenildi.

Sözeri’nin sadece geçen hafta cezası nedeniyle oynayamayan Alper Uludağ’ı tekrar ilk 11’e monte edeceği ve bu oyuncu yerine şans bulan Halil İbrahim’i ise bu maçta yedek kulübesine çekeceği bildirildi. Sakatlığı nedeniyle geçen hafta da oynayamayan ve ilk yarıyı kapattığı açıklanan Ahmet İlhan Özek’in yerine de geçen hafta olduğu gibi Nadir Çiftçi’nin forma giyeceği belirtildi.

Gençlerbirliği’nin Karabükspor deplasmanında sahaya çıkacağı tahmin edilen ilk 11’i şu şekilde: Hakan Arıkan - Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Mert Çetin, Alper Uludağ – Sessegnon, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan – Deniz Yılmaz, Nadir Çiftçi – Jailton Da Silva

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanacak olan Denizlispor-Gençlerbirliği karşılaşmasını, İzmir bölgesi hakemlerinden Kutluhan Bilgiç yönetecek. Denizli Atatürk Stadyumu’nda yarın (09.12.2018) oynanacak bu karşılaşma, saat 16.00’da başlayacak.