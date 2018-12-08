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İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 15. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 15. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Garry Mendes Rodrıgues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, , , Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör:

Çaykur Rizespor: Amınu Umar, Vedat Murıç, Abdullah Durak, Davıde Petruccı, Fernando Henrıque Boldrın, , Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Abdulkadir Bitigen

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