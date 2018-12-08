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Trabzonspor 3 - Atiker Konyaspor 0
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TRABZONSPOR 3 - ATİKER KONYASPOR 0

Trabzonspor 3 - Atiker Konyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 15. haftasında Trabzonspor ile Atiker Konyaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.

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Trabzonspor 3 - Atiker Konyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 15. haftasında Trabzonspor ile Atiker Konyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Zargo Toure, Joao Pereira, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Jose Sosa, Anthony Nwakaeme (87' Majid Hosseini), Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür (84' Vahid Amiri), Yusuf Yazıcı (69' Caleb Ekuban), Hugo Rodallega

Teknik Direktör:

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun (82' Moryke Fofana), Ali Turan, Uğur Demirok, Nejc Skubic, Abdou Traore (70' Deni Milosevic), Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson (82' Mustapha Yatabare), Marko Jevtovic, Amir Hadziahmetovic, Adis Jahovic

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 76: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 77: Caleb Ekuban (Trabzonspor), DK 89: Ogenyi Onazi (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: DK 22: Uğur Demirok (Atiker Konyaspor), DK 51: Marko Jevtovic (Atiker Konyaspor), DK 63: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), DK 67: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 79: Hugo Rodallega (Trabzonspor)

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