Ersel Uzğur: "Kazanma isteğimiz galibiyeti getirdi"

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'yi 2-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Uzğur, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahadaki kazanamama sıkıntısına son verdikleri ve kazandıkları için son derece mutlu olduğunu belirtti.

Deplasmanda aldıkları galibiyetlerin anlam kazanması için iç sahada kazanmaları gerektiğini vurgulayan Uzğur, "Robinho sarı kart cezalısıydı, Ziya Erdal sakatlıktan çıktı. Takım olarak bütün oyuncularımız hazır ve motive durumdaydı. Bunu da sahada gösterdiler. Kazanma isteğimiz galibiyeti getirdi." dedi.

Uzğur, ligin ilk devresindeki son 2 maçı da en iyi şekilde değerlendirip, devre arasına girmek istediklerini ifade etti.