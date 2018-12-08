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Bektaş: "Kırmızı kart olmasaydı maçı çevirebilirdik"
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BEKTAŞ: "KIRMIZI KART OLMASAYDI MAÇI ÇEVİREBİLİRDİK"

Bektaş: "Kırmızı kart olmasaydı maçı çevirebilirdik"

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilen Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, mutlmağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilen Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, mutlmağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi.

Sivasspor'un kendi sahasında ne yapacağına çok iyi çalıştıklarını aktaran Bektaş, "İlk yarı ortada geçen bir maç vardı. Maçı istediğimiz gibi yönlendirdik, ikinci yarı maalesef attığımız bir kornerden sonra kontratakla hem penaltı hem kırmızı kart oldu. Bu, oyun sistemimizi bozdu." diye konuştu.

Bektaş, 1-0 yenik duruma düştükten sonra da hücum anlamında iki hamle yapmaya hazırlanırken ikinci golü yediklerine dikkati çekerek, "Üzgünüz, buraya gelene taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediye etmek isterdik. Oyuncularımı kutluyorum, ellerinden geleni yaptılar ama olmadı. Kırmızı kart olmasaydı belki maçı çevirebilirdik. Sivasspor’a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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