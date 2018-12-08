Halkbank, Galatasaray'dan set alamadı!

Vestel Venüs Sultanlar Liginde, İstanbul’da oynanan 8.hafta maçında Halkbank, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu
Galatasaray: Charlotte Leys, Jackson Jackson Cursty, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz (Buse Kayacan, Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Elifsu Ericek, Nursevil Aydınlar, Dilara Gedikoğlu, Melike Yılmaz)
Halkbank: Fulden Ural, Rosanna Ramos, Leanny Simon, Sara Sakradzija, Hande Naz Şimşek, Aslıhan Kılıç (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Ada Germen, Duygu Nur Doğan)
Setler: 25-19, 25-19, 25-11
Süre: 1.19 (26, 31, 22)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.