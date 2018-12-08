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Halkbank, Galatasaray'dan set alamadı!
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HALKBANK, GALATASARAY'DAN SET ALAMADI!

Halkbank, Galatasaray'dan set alamadı!

Vestel Venüs Sultanlar Liginde, İstanbul’da oynanan 8.hafta maçında Halkbank, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

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Vestel Venüs Sultanlar Liginde, İstanbul’da oynanan 8.hafta maçında Halkbank, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu

Galatasaray: Charlotte Leys, Jackson Jackson Cursty, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz (Buse Kayacan, Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Elifsu Ericek, Nursevil Aydınlar, Dilara Gedikoğlu, Melike Yılmaz)

Halkbank: Fulden Ural, Rosanna Ramos, Leanny Simon, Sara Sakradzija, Hande Naz Şimşek, Aslıhan Kılıç (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Ada Germen, Duygu Nur Doğan)

Setler: 25-19, 25-19, 25-11

Süre: 1.19 (26, 31, 22)

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