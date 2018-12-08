Karabükspor 11 hafta sonra puan aldı

Spor Toto 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Karabükspor'un golünü 21. dakikada Yusuf Akbulutattı. İstanbulspor'a beraberliği getiren gol, 54. dakikada penaltıdan Aldin Cajic ile geldi.
Bu sonucun ardından İstanbulspor 18 puana yükseldi. Ligde sadece 1 beraberliği olan ve ekonomik sorunlar yaşayan Karabükspor ise 11 hafta sonra puan aldı ve -1 puana yükseldi.
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor evinde Ümraniyespor ile karşılaşacakken, Karabükspor ise evinde Denizlispor'u konuk edecek.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.