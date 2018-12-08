Karabükspor 11 hafta sonra puan aldı

Spor Toto 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Karabükspor'un golünü 21. dakikada Yusuf Akbulutattı. İstanbulspor'a beraberliği getiren gol, 54. dakikada penaltıdan Aldin Cajic ile geldi.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 18 puana yükseldi. Ligde sadece 1 beraberliği olan ve ekonomik sorunlar yaşayan Karabükspor ise 11 hafta sonra puan aldı ve -1 puana yükseldi.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor evinde Ümraniyespor ile karşılaşacakken, Karabükspor ise evinde Denizlispor'u konuk edecek.