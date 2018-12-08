Türk Telekom, Karşıyaka'yı son çeyrekte devirdi!

Maçın ilk 2 dakikasında Landesberg ve Sonsırma'nın üçlükleriyle konuk ekip 2 sayılık fark yakaladı: 4-6. İlkan Karaman'ın sayılarıyla toparlanan Pınar Karşıyaka durumu 12-10 getirdi. Maçın ilk periyodu Türk Telekom'un 20-19 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci periyoda Walker'ın 2 sayılık basketiyle başlayan Pınar Karşıyaka, maçın 17. dakikasına 29-24 önde girdi. İkinci periyodun sonuna doğru toparlanan konuk ekip, ilk yarıyı 43-40 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısı her iki takımın karşılıklı üçlükleriyle başladı. Walker'ın art arda sayılarıyla ev sahibi takım, 25. dakikada 57-56 öne geçti. 3. periyodun son saniyesinde Henry'nin üçlüğüyle ev sahibi ekip, bu periyodu 68-63 önde bitirdi.
Maçın bitmesine 8 dakika kala konuk ekip, Campbell'in üçlüğüyle 71-71 beraberliği yakaladı. Son dakikalarda temposu artan müsabakayı Türk Telekom 89-86 kazandı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Özge Şentürk
Pınar Karşıyaka: Walker 27, Henry 14, Tayfun Erülkü 10, İlkan Karaman 12, Marei 7, Chatman 2, Egemen Güven 10, Berke Aygündüz 2, Erdi Günaslan 2
Türk Telekom: Landesberg 37, Yunus Sonsırma 3, Gabriel 12, Campbell 3, Stimac 21, Redding 11, Kaya Peker 2, Ender Arslan, Metin Türen
1. Periyot: 19-20
Devre: 40-43
3. Periyot: 68-63
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