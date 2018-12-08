Osmanlıspor, 90. dakikadaki penaltıyla kazandı!

Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle karşılaşma Bolu'da oynandı. Osmanlıspor'un gollerini 1. dakikada Hasan Kılıç, 64. dakikada Sinan Kurt ve 90. dakikada penaltıdan Anıl Karaer attı.
Afjet Afyonspor'da 20. dakikada Ersel Aslıyüksekve 86. dakikada Oltan Karakullukçu'nun golleri puan veya puanlara yetmedi.
Afjet Afyonspor'da ilk sarı kartını 67. dakikada gören Mehmet Sedef, 89. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 23'e çıkarırken, Afjet Afyonspor 15'te kaldı. Osmanlıspor, Osman Özköylü yönetiminde maç oynadığı 4 karşılaşmada 10 puan topladı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Ali Tuna
Osmanlıspor: Karcemarskas, Tugay Kacar, Sinan Kurt, Ayuk (Dk. 60 Beykan Şimşek), Burhan Eşer (Dk. 82 Caner Arıcı), Hasan Kılıç, Ndiaye, Muhammed Bayır, Mertan Caner Öztürk, Numan Çürüksu, Anıl Karaer
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Arapi, Bayram Çetin, Yasin Yener (Dk. 80 Enes Ata), Sinan Özkan (Dk. 84 Aykut Uluç), Mehmet Sedef, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Ersel Aslıyüksek, Mendy (Dk. 70 Oltan Karakullukçu)
Goller: Dk. 1 Hasan Kılıç, Dk. 64 Sinan Kurt, Dk. 90 Anıl Karaer (Penaltıdan) (Osmanlıspor), Dk. 20 Ersel Aslıyüksek, Dk. 86 Oltan Karakullukçu (Penaltıdan) (Afjet Afyonspor)
Kırmızı kart: Dk. 89 Mehmet Sedef (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Tugay Kacar, Dk. 85 Ndiaye, Dk. 90+2 Caner Arıcı (Osmanlıspor), Dk. 29 İsmet Benli, Dk. 62 Yasin Yener, Dk. 76 Bayram Çetin (Afjet Afyonspor)
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