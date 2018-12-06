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Yiğiner: "Adil bir futbol ortamı istiyoruz"
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YİĞİNER: "ADİL BİR FUTBOL ORTAMI İSTİYORUZ"

Yiğiner: "Adil bir futbol ortamı istiyoruz"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'de hakem hatalarından dolayı futbol ortamının gerildiğini belirten Yiğiner, "Galatasaray-Atiker Konyaspor maçından sonra bu noktaya geldik. Biz futbol konuşmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi adaletli bir yönetim istiyoruz. Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım. Enerjimizi futbolun dışında harcamamamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübünün hakkında yapılan açıklama çekilene kadar vakfın toplantılarına katılmama kararını da değerlendiren Mehmet Yiğiner, şunları kaydetti:

"Galatasaray Kulübünün de burada olmasını arzu ederdik. Birliğin ismi birlik. Galatasaray ve diğer kulüplerin de hakları korunacaktır. Bizim istediğimiz, tüm kulüpler, hakemler ve yöneticiler adil olsun. Galatasaray'ın hakkı yenmiştir. 2 puan kaybı olmuştur. Ve biz hakem hatalarından dolayı futbolu konuşmuyoruz. O maçta bariz hakem hataları olmasaydı bugün bu soruları bize sormayacaktınız. Spor camiasının adil yönetildiği bir futbol ortamı istiyoruz. Türk futbolunun gelişmesini istiyoruz. Ilımlı ve güzel bir karar alacağımızı düşünüyorum."

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'deki Beşiktaş, Atiker Konyaspor ve Antalyaspor maçlarında hakem hatalarından dolayı puanlar kaybettiğini vurgulayan Yiğiner, "Maddi ve manevi kaybımız oldu. Maçların adil bir şekilde yönetilmesini istiyoruz. Herkes eşit şartlarda yarışsın. Bu şekilde Türk futbolu değer kazanır." diye konuştu.
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