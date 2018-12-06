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Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı
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SPOR TOTO 1. LİG'DE 15. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 

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Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 15. haftada görev alacak hakemler şunlar:

8 Aralık Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: Mustafa Aydın

13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Altınordu-Adanaspor: Süleyman Abay

9 Aralık Pazar:

13.30 Hatayspor-Boluspor: Caner Ak

13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: Sinan Dereci

16.00 Denizlispor-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç

19.00 Eskişehirspor-Altay: Ramazan Keleş

10 Aralık Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Giresunspor: Sarper Barış Saka

19.00 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: Alper Çetin
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