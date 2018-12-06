Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 15. haftada görev alacak hakemler şunlar:
8 Aralık Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: Mustafa Aydın
13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Altınordu-Adanaspor: Süleyman Abay
9 Aralık Pazar:
13.30 Hatayspor-Boluspor: Caner Ak
13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: Sinan Dereci
16.00 Denizlispor-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç
19.00 Eskişehirspor-Altay: Ramazan Keleş
10 Aralık Pazartesi:
19.00 Adana Demirspor-Giresunspor: Sarper Barış Saka
19.00 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: Alper Çetin
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