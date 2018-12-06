Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın perdesi yarın yapılacak Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçıyla açılacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta maçlarının programı şöyle:
7 Aralık Cuma:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş - Alper Ulusoy
8 Aralık Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe - Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor - Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor - Ali Palabıyık
9 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor - Halil Umut Melet
16.00 Bursaspor-Antalyaspor - Fırat Aydınus
19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe - Bülent Yıldırım
10 Aralık Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir - Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa-Kayserispor - Serkan Çınar
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