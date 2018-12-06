﻿
Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

SÜPER LİG'DE 15. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

1980 Okunma

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın perdesi yarın yapılacak Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçıyla açılacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta maçlarının programı şöyle:

7 Aralık Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş - Alper Ulusoy

8 Aralık Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe - Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor - Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor - Ali Palabıyık

9 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor - Halil Umut Melet
16.00 Bursaspor-Antalyaspor - Fırat Aydınus
19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe - Bülent Yıldırım

10 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir - Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa-Kayserispor - Serkan Çınar
Yiğiner: "Adil bir futbol ortamı istiyoruz"
İsmail Kartal: "İyi mücadele edip mağlup olduk!"
Ankaragücü, Muğla'ya tatil için gidince 4 yedi!
Burak Gören: "Çok değerli bir takımı yendik"
Türk Telekom, TOFAŞ'ı eli boş gönderdi!
Ankaragücü futbolcularından örnek davranış
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Angaralı
6 Aralık 201814:06
Bizim maça yine istambullu bir hakem ülkede başka şehirlerde hakemmi kalmadı yoksa AG.yok etme hareketimi yapıyor TFF.
﻿