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Tottenham, Cengiz Ünder için ısrarlı
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TOTTENHAM, CENGİZ ÜNDER İÇİN ISRARLI

Tottenham, Cengiz Ünder için ısrarlı

Tottenham'ın Cengiz Ünder ısrarı sürüyor. İngiliz kulübünün milli futbolcu için Roma'ya 45 milyon euroluk yeni bir teklif yapacağı iddia edildi.

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Tottenham'ın Cengiz Ünder ısrarı sürüyor. İngiliz kulübünün milli futbolcu için Roma'ya 45 milyon euroluk yeni bir teklif yapacağı iddia edildi.

Tottenham, Cengiz Ünder transferi için bir kez daha Roma’nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

İngiliz basını, Londra temsilcisinin daha önce 30 milyon euro teklif ettiği milli futbolcu için rakamı yükselttiğini manşete taşıdı...

Tottenham'ın 23 yaşındaki futbolcu için Roma'nın istediği 45 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Tottenham Teknik Direktörü Pochettino da bu transferin bir an önce bitmesini istiyor. Arjantinli çalıştırıcı, Cengiz hamlesiyle birlikte Harry Kane üzerindeki yükü azaltmayı hedefliyor.

Öte yandan, bir başka İngiliz kulübü Arsenal da Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor.

Genç futbolcu, hafta sonu oynanan Roma - Inter maçında Kuzey Londra temsilcisinin izleme ekibi tarafından takip edilmişti.

Roma, 2017 yılında transfer ettiği Cengiz Ünder için Medipol Başakşehir kulübüne 13 milyon euro ödemişti.

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