Türk Telekom, TOFAŞ'ı eli boş gönderdi!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Türk Telekom, sahasında TOFAŞ'ı 85-72 yendi.
Karşılaşmaya etkili giren taraf Türk Telekom oldu. Gabriel ile üst üste 14 sayı üreten Ankara ekibi, 5. dakikada 8 sayılık (16-8) farkı yakaladı. Mejia'nın basketleriyle toparlanan TOFAŞ, Berkan Durmaz'ın da skora katkısıyla 8. dakikada 20-19'luk skorla öne geçti. Periyot, 23-22 TOFAŞ lehine sonuçlandı.
İkinci çeyreğe her iki takım da ilk periyotta olduğu gibi yüksek 3 sayı yüzdesi yakalayarak başladı. Yiğit Arslan ve Berkan Durmaz ile rakip savunmayı aşan Bursa temsilcisi, 15. dakikaya 32-29 önde girdi. Redding'in de devreye girmesiyle kontrolü ele geçiren Türk Telekom, soyunma odasına 5 sayı farkla 39-34 üstün gitti.
Türk Telekom, 3. çeyreğin ilk bölümünde yaptığı sert savunmayla rakibine sayı atma şansı tanımazken, Stimac-Redding ikilisiyle de hücumda etkili oldu ve 23. dakika içinde farkı çift hanelere taşıdı: 46-34. Bu dakikadan sonra hücumda başarılı bir performans sergileyen ve Weems, Mejia ve Barış Ermiş ile sayılar üreten TOFAŞ, 27. dakikada bir kez daha öne geçti: 50-51. Çeyrek, 55-55 eşitlikle sona erdi.
Her iki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden skor bulduğu 4. periyotta, Landesberg ile art arda basketler bulan Türk Telekom, 33. dakikayı 65-61 önde geçti. Landesberg-Kaya Peker ikilisiyle hücumdaki etkinliğini sürdüren başkent ekibi, son 3 dakikaya 76-66 üstün girdi. Kalan sürede Ender Arslan ve Gabriel ile sonuca giden Türk Telekom, karşılaşmadan 85-72 galip ayrıldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
- Türk Telekom: 85 - TOFAŞ: 72
Salon: Ankara
Hakemler: Can Mavisu, Kerem Baki, Polat Parlak
Türk Telekom: Landesberg 24, Yunus Sonsırma, Gabriel 23, Campbell 8, Stimac 10, Redding 11, Kaya Peker 6, Ender Arslan 3, Metin Türen
TOFAŞ: Barış Ermiş 10, Mejia 21, Harper 2, Withey 6, Weems 3, Kadji 11, Berkan Durmaz 10, Muhsin Yaşar 2, Yiğit Arslan 2, Muhaymin Mustafa 5
1. Periyot: 22-23
Devre: 39-34
3. Periyot: 55-55
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