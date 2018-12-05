Ankaragücü futbolcularından örnek davranış

Ziraat Türkiye kupasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Muğla'da karşılaşacak olan MKE Ankaragücü Kulübü futbolcuları Muğla'da örnek bir davranışa imza attı.



Bodrum'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin ardından sahası hasar gören Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Ziraat Türkiye kupasında karşılaşacak olan Süper lig ekibi MKE Ankaragücü futbolcuları Muğla'nın Menteşe İlçesinde örnek bir davranışa imza attı.

Maç öncesi Muğla'ya gelen futbolcular Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Kaleci Korcan Çelikay, Mehmet Sak, Erdem Şen ve Kaan Uykur'un katıldığı ziyarette futbolcular yaşlılarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi, oyun havası eşliğinde oynadı.

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü'nün Başakşehir'e karşı üstünlüğü var!

Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikav yaptığı açıklamada, 'Bodrum'da yaşanan doğal afet sonucu maçımız Muğla'ya alındı. Maçtan bir gün önce Muğla'ya geldik. Bu sefer kendimizce bir şey düşündük. Yaşlılarımızı ziyaret etmek istedik. Talebimizi Valiliğe ilettik. Onlar da bizi misafir edeceklerini söylediler. Yaşlılarımızla birlikte vakit geçiriyoruz. Onları çok sevinçli gördük. Bu onların her ziyaret edildiğinde mutlu olduklarını gösteriyor. Umarız bu bir örnek olur. Biz böyle bir şeye vesile olduğumuz için çok mutluyuz' dedi.

Huzurevi Müdürü Özcan Çiçek ise, 'Ankaragücü yöneticileri bizi arayarak huzurevimizi ziyaret etmek istediler. Biz de bunu sevinçle karşıladık. Bu sosyal sorumluluk fikirlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz' diye ifade etti.

Futbolcular yaşlılarla birlikte akşam saatlerine kadar vakit geçirdikten sonra, huzurevi bocce takımı ile maç yaparak huzurevinden ayrıldılar.