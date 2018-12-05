Ankaragücü'nün Başakşehir'e karşı üstünlüğü var!

Süper Lig’in 15. haftası öncesinde 20 puanla 9. sırada yer alan Ankaragücü, 30 puanla ligin zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir’i kendi evinde konuk edecek. Tecrübeli teknik adamlar İsmail Kartal ve Abdullah Avcı’nın çalıştırdığı iki ekip, Süper Lig tarihinde 11. kez karşı karşıya gelecek. Bu iki takım arasında oynanacak bu kritik müsabaka, Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Yenikent Osmanlı Stadyumu’ndaki zemin sorunu nedeniyle Afyon Zafer Stadyumu’nda oynanacak olan MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde, iki takım arasında geçmiş yıllarda yapılan maçlar incelenmeye alındığında ilginç veriler ortaya çıkıyor.

İlk karşılaşma 11 sene önce yapıldı

İki takım arasında Süper Lig’deki ilk karşılaşma, 21.09.2007 tarihinde Ankara’da yapıldı. O dönem Süper Lig’deki ilk sezonunu yaşayan Medipol Başakşehir (o dönemki adıyla Büyükşehir Belediye İstanbul) takımını, bu sene olduğu gibi o sene de Abdullah Avcı çalıştırıyordu. Alman Teknik Direktör Hans-Peter Briegel’in çalıştırdığı Ankaragücü, o günkü karşılaşmada Elyasa Süme’nin uzatma dakikalarında kafayla attığı golle 1-0 kazanarak iki takım arasındaki ilk randevuda gülen taraf olmuştu.

İki ekip arasındaki son karşılaşma ise Ankaragücü’nün Süper Lig’den düştüğü, 2011-12 sezonunda gerçekleşti. 12.02.2012 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yapılan karşılaşmayı, ev sahibi ekip olan Medipol Başakşehir 3-0 kazandı.

10 maçın 4’ü Ankaragücü’nün

İki ekip Süper Lig’de daha evvel 10 kez karşı karşıya gelirken; bu karşılaşmalarda Ankaragücü’nün galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. Oynanan bu müsabakalarda Ankaragücü 4 galibiyet elde ederken, kalan maçlarda Başakşehir’in 2 kez yüzünün güldüğü görülüyor. Geriye kalan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Oynanan bu karşılaşmalarda 28 kez ağlar sarsılırken; bu gollerin 15’ini Ankaragücü, 13’ünü ise Başakşehir kaydetti.

Ankara’da beraberlikler önde

Ankara’da yapılan 5 karşılaşmaya bakıldığında, eşitliğin bozulmadığı maçlar dikkat çekiyor. Bu müsabakalarda 3 beraberlik çıkarken, kalan iki maçta ise iki takımın tek galibiyeti bulunuyor. Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan 5 karşılaşmada 12 kez top ağlarla buluşurken, gol sayılarında da iki takımın eşitliği göze çarpıyor.

İstanbul’da da Ankaragücü’nün üstünlüğü var

İstanbul’da karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelelerinde, Ankaragücü’nün 3 galibiyet ile üstünlüğü bulunurken, kalan iki maçta ise Başakşehir’in 1 galibiyet aldığı görülüyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan bu 5 karşılaşmada toplamda 16 gol atıldı. Bu müsabakalarda; Ankaragücü 9, Başakşehir 7 kez gol kaydetti.

4-1 ve 3-0’lık maçlar dikkat çekiyor

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda 3-0 ve 4-1’lik sonuçla biten karşılaşmalar en farklı skorlar olarak dikkat çekiyor. 2010-11 sezonunda İstanbul’da yapılan karşılaşmada Ankaragücü, rakibini 4-1’lik skorla devirirken, 2011-12 sezonunda ise Başakşehir kendi evinde Başkent ekibini 3-0 yendiği görülüyor.

Öte yandan, iki ekip Süper lig karşılaşmaları dışında 2014-15 sezonunda Türkiye Kupası’nda grup müsabakalarında da karşı karşıya geldi. O sezon TFF 2. Lig’de mücadele eden Ankaragücü, Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir karşısında, İstanbul’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçta rakibine 3-2 mağlup olurken, o dönem Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun bakımda olması nedeniyle Cebeci İnönü Stadyumu’nda yapılan müsabakada ise 1-1 berabere kaldı.