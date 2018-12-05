Sağlam'ın yerine Karaman

Kayserispor, Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ın getirildiğini açıkladı.

İşte Kayserispor'un yaptığı açıklama:

Sezon başında takımımızda görev alan teknik direktörümüz sayın Ertuğrul Sağlam’la, karşılıklı görüşerek yollarımızın ayrılmasından sonra yaptığımız çalışma ve görüşmeler sonunda;

Daha önce de Kayseri’de görev yapmış olan değerli teknik direktör sayın Hikmet Karaman ile anlaşılmış olup, sözleşme detayları daha sonra açıklanacaktır. Yeni hocamız Perşembe günkü antremanda KAYSERİSPOR’umuzun başında olacaktır.

Şehrimiz ve hocamız için hayırlı olsun.