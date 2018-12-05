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Fenerbahçe, Yanal ile temas kurdu
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FENERBAHÇE, YANAL İLE TEMAS KURDU

Fenerbahçe, Yanal ile temas kurdu

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük görevi için taraftarların da çok istediği Ersun Yanal ile ilk teması kurdu.

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Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük görevi için taraftarların da çok istediği Ersun Yanal ile ilk teması kurdu.

Tarihinin en kötü ilk 14 haftasını geride bırakan Fenerbahçe Ersun Yanal'a 6 aylık teklifte bulundu. Ancak tecrübeli teknik adamın bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. Sarı Lacivertlilerde Tayfun Korkut da masada olan isimlerden birisi.

Yönetim başarısızlık halinde ekstra bir tazminat veya ücret daha ödemek istemiyor. Ersun Yanal sezon sonuna kadar sözleşmeye sıcak bakmadığı için şimdilik ilerleme yok.

Ayrıca yönetimde ve dışarıdaki bazı isimlerin Ersun Yanal’a karşı ciddi muhalefeti Ali Koç’u düşündürüyor.

Görüşmeler devre arasına kadar sürebilir. İbre mali nedenlerden dolayı yerli hocaya döndü. Eğer yönetimin şartları kabul edilmezse Koeman ile devam edilecek.

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