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Hem imam, hem lisanslı futbolcu
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HEM İMAM, HEM LİSANSLI FUTBOLCU

Hem imam, hem lisanslı futbolcu

Manisa'da Emirhacılı mahallesi camiinde imam olarak görev yapan Muhammet Varol, aynı zamanda Emirspor Kulübü'nde forma giyiyor.

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Manisa'da Emirhacılı mahallesi camiinde imam olarak görev yapan Muhammet Varol, aynı zamanda Emirspor Kulübü'nde forma giyiyor.

Camide imam, yeşil sahalarda futbolcu. Muhammet Varol, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Emirhacılı Mahallesi camiinde imam olarak görev yapıyor. Varol, aynı zamanda mahallenin amatör kümede mücadele eden Emirspor Kulübü'nde de forma giyiyor.

Muhammet Varol yaptığı açıklamada ''Tabii ki bir imam olarak ta böyle futbol olarak ta halkın ve cemaatimizin de gözünde ayrı bir ufuk açtık. Spora sportmenliğe karşı bütün davranışları düzeltmeye çalıştık. Biz bu kulüpte manevi olarak manevi doktrinlik yapıyoruz. Hani futbolcularımızın olsun oynasak da oynamasak da morallerini düzeltmek için elimizden gelen bütün şeyleri yapıyoruz. Bir abi olarak bir kardeş olarak faydalı oluyor. Dediğim gibi takımda bize çok faydası var. İşte bu senede onun katkıları ile başkanımızın köyün halkın katkıları ile biz bu sene inşallah play offa çıkıp bu takımı süper amatöre taşıyacağız.'' ifadelerini kullandı.

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