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Spor Toto 1. Lig'de görünüm ve 15. hafta programı
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SPOR TOTO 1. LİG'DE GÖRÜNÜM VE 15. HAFTA PROGRAMI

Spor Toto 1. Lig'de görünüm ve 15. hafta programı

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

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Spor Toto 1. Lig'in 14. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında Afjet Afyonspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.

Gençlerbirliği'nin liderliğini sürdürdüğü ligde 14. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Adanaspor-Hatayspor: 0-0

Altay-Altınordu: 1-2

Boluspor-Adana Demirspor: 2-3

Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: 6-0

Balıkesirspor Baltok-Denizlispor: 0-0

Ümraniyespor-Osmanlıspor: 0-1

Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor: 1-1

Giresunspor-Gazişehir Gaziantep: 1-5

Afjet Afyonspor-Eskişehirspor: 2-1

Puan durumu

 


 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  --------------------------   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
1.  GENÇLERBİRLİĞİ 14  11  25  18  34 
2.  DENİZLİSPOR 14  25  15  10  29 
3.  GAZİŞEHİR GAZİANTEP 14  25  17  28 
4.  BOLUSPOR 14  19  12  26 
5.  ÜMRANİYESPOR 14  15  11  24 
6.  ADANA DEMİRSPOR 14  18  13  23 
7.  ALTINORDU 14  17  11  21 
8.  OSMANLISPOR 14  14  10  20 
9.  HATAYSPOR 14  12  10  20 
10.  İSTANBULSPOR 14  19  21  -2  17 
11.  GİRESUNSPOR 14  16  18  -2  17 
12.  BALIKESİRSPOR BALTOK 14  13  17  -4  17 
13.  ALTAY 14  20  16  16 
14.  ADANASPOR 14  17  17  16 
15.  AFJET AFYONSPOR 14  18  20  -2  15 
16.  TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 14  16  26  -10  12 
17.  ESKİŞEHİRSPOR 14  13  30  -17  12 
18.  KARDEMİR KARABÜKSPOR 14  13  43  -40  -2 
 

15. hafta programı

8 Aralık Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor (Bolu Atatürk)

16.00 Altınordu-Adanaspor (Bornova)

9 Aralık Pazar:

13.30 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)

13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Eskişehirspor-Altay (Yeni Eskişehir)

10 Aralık Pazartesi:

19.00 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)

19.00 Adana Demirspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)
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