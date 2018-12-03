Spor Toto 1. Lig'de görünüm ve 15. hafta programı

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın son maçında Afjet Afyonspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.
Gençlerbirliği'nin liderliğini sürdürdüğü ligde 14. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Adanaspor-Hatayspor: 0-0
Altay-Altınordu: 1-2
Boluspor-Adana Demirspor: 2-3
Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: 6-0
Balıkesirspor Baltok-Denizlispor: 0-0
Ümraniyespor-Osmanlıspor: 0-1
Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor: 1-1
Giresunspor-Gazişehir Gaziantep: 1-5
Afjet Afyonspor-Eskişehirspor: 2-1
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|14
|11
|1
|2
|25
|7
|18
|34
|2.
|DENİZLİSPOR
|14
|9
|2
|3
|25
|15
|10
|29
|3.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|14
|8
|4
|2
|25
|8
|17
|28
|4.
|BOLUSPOR
|14
|8
|2
|4
|19
|12
|7
|26
|5.
|ÜMRANİYESPOR
|14
|7
|3
|4
|15
|11
|4
|24
|6.
|ADANA DEMİRSPOR
|14
|7
|2
|5
|18
|13
|5
|23
|7.
|ALTINORDU
|14
|5
|6
|3
|17
|11
|6
|21
|8.
|OSMANLISPOR
|14
|6
|2
|6
|14
|10
|4
|20
|9.
|HATAYSPOR
|14
|5
|5
|4
|12
|10
|2
|20
|10.
|İSTANBULSPOR
|14
|4
|5
|5
|19
|21
|-2
|17
|11.
|GİRESUNSPOR
|14
|5
|2
|7
|16
|18
|-2
|17
|12.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|14
|4
|5
|5
|13
|17
|-4
|17
|13.
|ALTAY
|14
|4
|4
|6
|20
|16
|4
|16
|14.
|ADANASPOR
|14
|3
|7
|4
|17
|17
|0
|16
|15.
|AFJET AFYONSPOR
|14
|4
|3
|7
|18
|20
|-2
|15
|16.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|14
|3
|3
|8
|16
|26
|-10
|12
|17.
|ESKİŞEHİRSPOR
|14
|3
|3
|8
|13
|30
|-17
|12
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|14
|0
|1
|13
|3
|43
|-40
|-2
15. hafta programı
8 Aralık Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor (Bolu Atatürk)
16.00 Altınordu-Adanaspor (Bornova)
9 Aralık Pazar:
13.30 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)
13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
19.00 Eskişehirspor-Altay (Yeni Eskişehir)
10 Aralık Pazartesi:
19.00 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)
19.00 Adana Demirspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)
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