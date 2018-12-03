Fenerbahçe 2 - Kasımpaşa 2
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Fenerbahçe: Harun Tekin, Martin Skrtel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mathieu Valbuena (66' Michael Frey), Mehmet Topal, Mehmet Ekici (65' Yassine Benzia), Barış Alıcı, Elif Elmas (90' Diego Reyes), Islam Slimani
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Özgür Çek (69' Olivier Veigneau), Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, Loret Sadiku, David Pavelka (80' Josue Sa), Trezeguet (89' Bengali Koita), Samuel Eduok, Tarkan Serbest, Mbaye Diagne
Teknik Direktör:
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Goller: DK 22: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 44: Roman Neustadter (Fenerbahçe), DK 45: Özgür Çek (Fenerbahçe), DK 54: Mbaye Diagne (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 7: Mauricio Isla (Fenerbahçe), DK 26: Tarkan Serbest (Kasımpaşa), DK 53: Mehmet Topal (Fenerbahçe), DK 79: Elif Elmas (Fenerbahçe)
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