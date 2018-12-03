Evkur Y.Malatyaspor 1 - Akhisar Bel. 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Akhisar Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Issam Chebake, Mitchell Donald, Murat Yıldırım (88' Mustafa Eskihellaç), Eren Tozlu (71' Michael Pereira), Danijel Aleksic (82' Ömer Şişmanoğlu), Guilherme Marques, Khalid Boutaib
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Abdoul Sissoko, Miguel Lopes, Güray Vural, Caner Osmanpaşa, Serginho Mineiro (87' Eray Ataseven), Josue, Helder Barbosa, Aykut Çeviker (46' Avdija Vrsajevic), Adrien Regattin (69' Jeremy Bokila), Onur Ayık
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 41: Danijel Aleksic (Evkur Y.Malatyaspor), DK 80: Jeremy Bokila (Akhisar Bel.)
Sarı Kartlar: DK 20: Abdoul Sissoko (Akhisar Bel.), DK 25: Caner Osmanpaşa (Akhisar Bel.), DK 33: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 55: Mitchell Donald (Evkur Y.Malatyaspor), DK 66: Guilherme Marques (Evkur Y.Malatyaspor), DK 81: Fabien Farnolle (Evkur Y.Malatyaspor), DK 81: Serginho Mineiro (Akhisar Bel.)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.