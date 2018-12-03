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Evkur Y.Malatyaspor 1 - Akhisar Bel. 1
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EVKUR Y.MALATYASPOR 1 - AKHİSAR BEL. 1

Evkur Y.Malatyaspor 1 - Akhisar Bel. 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Akhisar Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Evkur Y.Malatyaspor 1 - Akhisar Bel. 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Akhisar Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Issam Chebake, Mitchell Donald, Murat Yıldırım (88' Mustafa Eskihellaç), Eren Tozlu (71' Michael Pereira), Danijel Aleksic (82' Ömer Şişmanoğlu), Guilherme Marques, Khalid Boutaib

Teknik Direktör:

Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Abdoul Sissoko, Miguel Lopes, Güray Vural, Caner Osmanpaşa, Serginho Mineiro (87' Eray Ataseven), Josue, Helder Barbosa, Aykut Çeviker (46' Avdija Vrsajevic), Adrien Regattin (69' Jeremy Bokila), Onur Ayık

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 41: Danijel Aleksic (Evkur Y.Malatyaspor), DK 80: Jeremy Bokila (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 20: Abdoul Sissoko (Akhisar Bel.), DK 25: Caner Osmanpaşa (Akhisar Bel.), DK 33: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 55: Mitchell Donald (Evkur Y.Malatyaspor), DK 66: Guilherme Marques (Evkur Y.Malatyaspor), DK 81: Fabien Farnolle (Evkur Y.Malatyaspor), DK 81: Serginho Mineiro (Akhisar Bel.)

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