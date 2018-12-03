Afjet Afyonspor 2 - Eskişehirspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 14. haftasında Afjet Afyonspor ile Eskişehirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 2-1 kazandı.
Afjet Afyonspor : Bekir Demircan, Bayram Çetin, Türker Toptaş, İsmet Benli, Renato Arapi, Timuçin Aşcıgil (55' Enes Ata), Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, Sinan Özkan, Ersel Aslıyüksek (74' Oltan Karakullukçu), Theodore Mendy (77' Aykut Uluç)
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Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Mehmet Feyzi Yıldırım, Cemali Sertel, Furkan Balaban, Furgan Polat, Fıratcan Üzüm, Alperen Kocabaş, Mehmet Özcan, Tolga Yakut (60' Kaan Gül), İbrahim Halil Öner
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Goller: DK 8: Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor ), DK 50: Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor), DK 52: Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor )
Sarı Kartlar: DK 23: Renato Arapi (Afjet Afyonspor ), DK 54: Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor), DK 64: Sinan Özkan (Afjet Afyonspor ), DK 80: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor ), DK 84: Kaan Gül (Eskişehirspor), DK 84: Türker Toptaş (Afjet Afyonspor ), DK 90: Bekir Demircan (Afjet Afyonspor )
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