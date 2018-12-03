Ankaragücü'ne bu hafta da Yenikent yasak!

Yenikent Osmanlı Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle Beşiktaş ile Ankara'da oynaması gereken karşılaşmayı Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynayan Ankaragücü'nün, Süper Lig'in 15. haftasında İstanbul Başakşehir ile iç saha oynaması gereken müsabakayı da Yenikent'teki zemin sorununun iyileşmemesi nedeniyle başka bir statta oynayacağı açıklandı.

Yenikent Osmanlı Stadyumu'ndan bir kez daha olumsuz haber alan Ankaragücü yönetminin, İstanbul Başakşehir karşılaşmasını oynayacağı yeni stat için yer arayışlarına başladığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli kulübünün yöneticilerinin, bu kritik karşılaşmayı Afyonkarahisar, Bursa ve Kayseri'deki statlardan birinde oynamak istediklerini yüksek sesle konuştuğu bildirildi.

Konuyla ilgili resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Başakşehir FK ile 12.10.2018 tarihinde (Pazartesi) günü saat 20:00’da oynayacağımız müsabakanın yeri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Yenikent Stadyumu olarak ilan edilmişti.

Ancak TFF tarafından görevlendirilen yetkililerin Yenikent Stadyumu’nda yaptığı denetimler neticesinde saha zemininin futbol müsabakası oynamaya elverişli olmadığı rapor edilmiştir.

TFF, konuyu değerlendirmiş Yenikent Stadyumu’nda saha zemininin elverişli olmadığını gerekçe göstererek müsabakanın ilan edilen tarihte Yenikent Stadyumu’nda oynanamayacağını tarafımıza bildirmiştir.

Bu nedenle İstanbul Başakşehir FK ile yapacağımız müsabaka başka bir şehirde oynanacaktır. Müsabakanın oynanacağı şehir ile ilgili açıklamamız daha sonra yapılacaktır."