Gençlerbirliği, TFF'den lisans sertifikasını aldı!

Gençlerbirlği, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Sportif, Altyapı, Personel- İdari, Hukuki ve Mali yönden incelendi ve Başkent ekibinin 2018-19 sezonu için lisans almaya hak kazandığı açıklandı.

Gençlerbirliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı kapsamında yer alan Sportif, Altyapı, Personel- İdari, Hukuki ve Mali kriterlere ilişkin tüm gereklilikleri yerine getiren kulübümüz, UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikasını almaya hak kazandı."