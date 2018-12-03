Gençlerbirliği, TFF'den lisans sertifikasını aldı!

Gençlerbirlği, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Sportif, Altyapı, Personel- İdari, Hukuki ve Mali yönden incelendi ve Başkent ekibinin 2018-19 sezonu için lisans almaya hak kazandığı açıklandı.
Gençlerbirliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı kapsamında yer alan Sportif, Altyapı, Personel- İdari, Hukuki ve Mali kriterlere ilişkin tüm gereklilikleri yerine getiren kulübümüz, UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikasını almaya hak kazandı."
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