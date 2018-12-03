14 haftada 9 teknik direktörle yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de 14 haftada 9 teknik direktörün görevine son verildi. Son olarak Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayrıma kararı aldı.

Spor Toto Süper Lig'de başarısızlığın faturası yine teknik adamlara kesiliyor.

Son olarak Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da Trabzonspor yenilgisinden sonra görevinden istifa etti.

Böylece Süper Lig'de 14 hafta sonunda 9 teknik adam görevinden ayrılmış oldu.

Bu sezon ilk teknik direktör değişikliği Çaykur Rizespor'da oldu. Karadeniz ekibi, 5. haftada İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırdı ve Okan Buruk takımın başına getirildi.

İkinci değişiklik ise 7. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisarspor'da oldu. Mehmet Altıparmak ve Saffet Susic istifa etti ve yerlerine Mehmet Özdilek ve Cihat Arslan getirildi.

Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa'nın tercihi ise Mustafa Denizli'den yana oldu.

Bu sezon umduğunu bulamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Philip Cocu'yla 11'inci haftada yollar ayrıldı ve yardımcısı Erwin Koeman ile yola devam edildi.

12'nci haftada Aytemiz Alanyaspor'da Mesut Bakkal, Demir Grup Sivasspor'da Tamer Tuna görevi bıraktı. Bu iki hocanın yerine Sergen Yalçın ve Hakan Keleş çalışmaya başladı.

Atiker Konyaspor ise ligin 13. haftasında Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini feshetti. Yeşil beyazlılarda Aykut Kocaman 3. kez takımın başına getirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında ise Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı.