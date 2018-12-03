Cengiz Ada'ya, Mesut Çizme'ye

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder için Arsenal'in nabız yokladığı belirtildi. Kuzey Londra temsilcisinin milli oyuncumuz için 50 milyon avroyu gözden çıkardığı ifade edildi. Öte yandan Arsenal forması giyen Mesut Özil'in ise İnter yolunda iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Cengiz Ünder, Londra'ya mı gidiyor?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in uzun zamandır milli futbolcuyu takip ettiği ve İnter ile oynanan maçta scout ekiplerinin tribünde Cengiz'i izlediği belirtildi.

Roma-İnter maçında harika bir gole de imza atan kanat oyuncusu için Londra ekibinin yetkililerinin olumlu rapor hazırladığı ifade edildi.

Daha önce de Cengiz için gelen teklifleri reddettiğini belirten Başkent temsilcisi, milli futbolcumuzun bonservis bedelini 50 milyon avro olarak belirledi.

Arsenal kulübünün ise başarılı futbolcunun İnter maçındaki performansından etkilendiği ve bu fiyatı gözden çıkardığı, manşetlere taşındı.

Mesut Özil için İnter iddiası

Öte yandan Kuzey Londra ekibinde forma giyen Mesut Özil'in ise İnter yolunda olduğu dış basındaki yerini aldı.

Türk asıllı Alman futbolcunun teknik direktör Unai Emery ile sorunlar yaşadığı da Ada basını tarafında ifade edildi.

Mesut için İnter'in nabız yokladığı ve topçuların da bu transfere sıcak baktığı belirtildi.