Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank Çin'de sahne alacak

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın da katıldığı Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarın başlayacak.
Son 3 yıldır Türk kulüplerinin kazandığı şampiyonanın 12'ncisi, 4-9 Aralık tarihlerinde Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenecek.
Turnuvanın 2013 ve 2017’deki galibi VakıfBank, Brezilya'dan Minas, Fransa'dan Volero Le Cannet ve ev sahibi ülkeden Zhejiang takımlarının bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek.
2015 ve 2016 şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ise B Grubu'nda Kazakistan'ın Altay, Brezilya'nın Praia ve Tayland'ın Supreme Chonburi kulüpleriyle karşılaşacak.
Tek devreli lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmalarının ardından ilk 2 sırada yer alan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde ekipler çapraz olarak eşleşecek.
Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın 2018 Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası gruplarındaki TSİ maç programı şöyle:
4 Aralık Salı:
12.00 Eczacıbaşı VitrA-Altay
15.00 Zhejiang-VakıfBank
5 Aralık Çarşamba:
09.00 VakıfBank-Volero Le Cannet
12.00 Supreme Chonburi-Eczacıbaşı VitrA
7 Aralık Cuma:
09.00 Praia-Eczacıbaşı VitrA
12.00 VakıfBank-Minas
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.