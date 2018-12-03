Arjen Robben, Bayern Münih'ten ayrılıyor

Arjen Robben, vedaya hazırlanıyor. 34 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıkladı.

Arjen Robben, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Hollandalı futbolcu, 10 yıl formasını giydiği Bundesliga devi Bayern Münih'ten sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

34 yaşındaki yıldız isim, ''Sezon sonunda kulübüme veda edeceğim'' dedi.

Münih'te çok güzel yıllar geçirdiğini de söyleyen Robben, ''Dürüst olmam gerekirse her şey mükemmeldi ancak kulübüm ve ben yollarımızı çizmek zorundayız'' şeklinde konuştu.

Arjen Robben, Bayern Münih'in ligdeki durumuna da değindi. 34 yaşındaki futbolcu, ''Liderin 9 puan arkasında yer alıyorsanız şampiyonluk adayı değilsinizdir'' dedi.

Arjen Robben, 2009 yılında geldiği Bayern'de 198 lig maçında 98 gol attı.