Bursaspor çıkışa geçti

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında 2-1 yenen Bursaspor, haftalar sonra peş peşe 2 karşılaşmayı üstün tamamladı.
Geride kalan sezonun 30. haftasında Kardemir Karabükspor'u 4-1, 31. haftasında ise Atiker Konyaspor'u 2-1 yenmesinin ardından Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen yeşil-beyazlılar, 10 maç aradan sonra ilk galibiyetini bu sezonun 8. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek elde etti.
Ligin 9. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Bursaspor, 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendi. Yeşil-beyazlılar, 11. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra, 12. haftada Kasımpaşa'ya 2-1 kaybetti.
Bursaspor, 13. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 4-2 yenmesinin ardından, 14. haftada da dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 üstünlük sağlayarak, haftalar sonra üst üste 2 maç kazanmayı başardı.
Yeşil-beyazlı ekip, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenerek, geçen sezonun 31. haftasından itibaren bu kulvarda 15 hafta aranın ardından üst üste 2 galibiyete imza atmış oldu.
Süper Lig'in 14. haftası itibarıyla 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Bursaspor, topladığı 19 puanla 10. sırada yer alıyor.
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