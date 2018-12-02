﻿
Beşiktaş 1 - Galatasaray 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ 1 - GALATASARAY 0

Beşiktaş 1 - Galatasaray 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

393 Okunma

Beşiktaş 1 - Galatasaray 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Beşiktaş: Loris Karius, Adriano Correia, Caner Erkin, Necip Uysal, Domagoj Vida, Ricardo Quaresma, Gary Medel (70' Jeremain Lens), Mustafa Pektemek (81' Vagner Love), Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın (46' Atiba Hutchinson)

Teknik Direktör:

Galatasaray: Fernando Muslera, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Ozan Kabak, Mariano Filho (78' Martin Linnes), Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Selçuk İnan (74' Muğdat Çelik), Sofiane Feghouli, Eren Derdiyok, Henry Onyekuru (83' Ömer Bayram)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 18: Adem Ljajic (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 17: Eren Derdiyok (Galatasaray), DK 40: Gary Medel (Beşiktaş), DK 40: Fernando Reges (Galatasaray), DK 42: Selçuk İnan (Galatasaray), DK 45: Mariano Filho (Galatasaray), DK 51: Adriano Correia (Beşiktaş), DK 86: Adem Ljajic (Beşiktaş), DK 90: Loris Karius (Beşiktaş)

﻿

14 haftada 9 teknik direktörle yollar ayrıldı
"Sporun diliyle tüm kötülükleri yeneceğiz"
Galatasaray, Gomis'i arıyor
Yılmaz Vural'ın kariyerinden esinlendiler!
A Millilerin rakipleri belli oldu
Mustafa Cengiz: "Trafik cezası almıyoruz"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿