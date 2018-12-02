Beşiktaş 1 - Galatasaray 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.
Beşiktaş: Loris Karius, Adriano Correia, Caner Erkin, Necip Uysal, Domagoj Vida, Ricardo Quaresma, Gary Medel (70' Jeremain Lens), Mustafa Pektemek (81' Vagner Love), Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın (46' Atiba Hutchinson)
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Galatasaray: Fernando Muslera, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Ozan Kabak, Mariano Filho (78' Martin Linnes), Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Selçuk İnan (74' Muğdat Çelik), Sofiane Feghouli, Eren Derdiyok, Henry Onyekuru (83' Ömer Bayram)
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Gol: DK 18: Adem Ljajic (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 17: Eren Derdiyok (Galatasaray), DK 40: Gary Medel (Beşiktaş), DK 40: Fernando Reges (Galatasaray), DK 42: Selçuk İnan (Galatasaray), DK 45: Mariano Filho (Galatasaray), DK 51: Adriano Correia (Beşiktaş), DK 86: Adem Ljajic (Beşiktaş), DK 90: Loris Karius (Beşiktaş)
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