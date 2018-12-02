Giresunspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 5
Spor Toto 1'nci Lig 14. haftasında Giresunspor ile Gazişehir Gaziantep FK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 5-1 kazandı.
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Hüsamettin Tut (82' Kağan Miray Bağış), William Sery, Guy Landel, Zeni Husmani (65' Muhammed Ildiz), Adama Ba (87' Emre Uğur Uruç), Kürşad Sürmeli, Abiola Dauda, Volkan Okumak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Samican Keskin (46' Mahmut Bilir), Yonathan Del Valle, Gökhan Alsan (85' Kubilay Aktaş), Prince Segbefia, Jefferson Nogueira, Oğulcan Çağlayan (72' Kerim Avcı), Rydell Poepon
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 5: Rydell Poepon (Gazişehir Gaziantep FK), DK 54: Abiola Dauda (Giresunspor), DK 57: Rydell Poepon (Gazişehir Gaziantep FK), DK 80: Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep FK), DK 87: Jefferson Nogueira (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: DK 3: William Sery (Giresunspor), DK 43: Samican Keskin (Gazişehir Gaziantep FK), DK 52: Kürşad Sürmeli (Giresunspor), DK 53: Mahmut Bilir (Gazişehir Gaziantep FK), DK 66: Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 70: Guy Landel (Giresunspor), DK 75: Uğur Arslan Kuru (Giresunspor), DK 81: Yalçın Kılınç (Gazişehir Gaziantep FK)
Kırmızı Kart: DK 85: Uğur Arslan Kuru (Giresunspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.