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Giresunspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 5
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GİRESUNSPOR 1 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 5

Giresunspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 5

Spor Toto 1'nci Lig 14. haftasında Giresunspor ile Gazişehir Gaziantep FK Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 5-1 kazandı.

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Giresunspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 5

Spor Toto 1'nci Lig 14. haftasında Giresunspor ile Gazişehir Gaziantep FK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 5-1 kazandı.

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Hüsamettin Tut (82' Kağan Miray Bağış), William Sery, Guy Landel, Zeni Husmani (65' Muhammed Ildiz), Adama Ba (87' Emre Uğur Uruç), Kürşad Sürmeli, Abiola Dauda, Volkan Okumak

Teknik Direktör:

Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Samican Keskin (46' Mahmut Bilir), Yonathan Del Valle, Gökhan Alsan (85' Kubilay Aktaş), Prince Segbefia, Jefferson Nogueira, Oğulcan Çağlayan (72' Kerim Avcı), Rydell Poepon

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 5: Rydell Poepon (Gazişehir Gaziantep FK), DK 54: Abiola Dauda (Giresunspor), DK 57: Rydell Poepon (Gazişehir Gaziantep FK), DK 80: Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep FK), DK 87: Jefferson Nogueira (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: DK 3: William Sery (Giresunspor), DK 43: Samican Keskin (Gazişehir Gaziantep FK), DK 52: Kürşad Sürmeli (Giresunspor), DK 53: Mahmut Bilir (Gazişehir Gaziantep FK), DK 66: Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 70: Guy Landel (Giresunspor), DK 75: Uğur Arslan Kuru (Giresunspor), DK 81: Yalçın Kılınç (Gazişehir Gaziantep FK)

Kırmızı Kart: DK 85: Uğur Arslan Kuru (Giresunspor)

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