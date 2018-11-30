İsmail Kartal'dan Sedat ve Altay vurgusu

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rize'ye 6-7 oyuncudan yoksun geldiklerini aktardı.
Sakat ve cezalı oyuncuları olduğuna dikkati çeken Kartal, "Buradan bir puan almayı hedefliyorduk. Oyuncularım taktiksel anlamda görevlerini yerine getirdi. 38 yaşındaki Sedat, 11 kilometre koştu. İlk yarı öndeyken El Kabir golü kaçırdı. Farkı ikiye çıkarsak sonuç çok daha değişik olabilirdi. İlk yarı rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarı 2-0'i bulsak maçı koparabilirdik." ifadelerini kullandı.
Takım olarak ikinci yarıda geri yaslandıklarını anlatan Kartal, şu değerlendirmede bulundu:
"Rakibimiz güzel bir gol attı. Penaltıyı kurtararak, Süper Lig'de ilk kez şans verdiğimiz Türk futboluna armağan edeceğimiz kaleci Altay takıma moral verdi. Arkadaşlarını yönlendirmesi ile takıma güven verdi. Ligde ilk maçı ve 19 yaşında oynattık. Oyunun son bölümünde pozisyonlarımız var. Eksiklerimize rağmen bir puan aldığımız için mutluyuz. Zaten yeterince eksiğimiz var. Oyuncular birbirine güvenerek mücadele etti. Bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum."
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