İsmail Kartal'dan Sedat ve Altay vurgusu

Site Yorumları

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3 Usta 1 Aralık 201811:21 Hocam siddetle puana ihtiyaci olan bir takimdan deplasmanda alinann bir puan cokk iyi galip gelsek siralamada cok iyi yerlere gelebilirdik ancak eksik ve moralsiz Ankaragucu icin bu haftayi kazancli bitirdik tum futbolcularimizi tebrik ederim ozellikle genc yavrumuz Altayin alnindan opuyorum oynadigi maclarda bizi hic mahcup etmedi basaksehir macini nerde oynayacagiz bilmem ama eger bu maci kazanirsak Ankaragucu adindan en cok soz ettiren takim olacaktir yonetimin futbulcu alacaklarini bir sekilde tatliya baglamasi sart yoksa devra arasiolabilecekleri dusunmek bile istemiyorumha aslanim .hadi kocum demeyle bir yere kadar gideriz para sorunu mutlak cozulmeli Basaksehir maci mutlaka Ankarada oynanmali Eryaman hayali ilk yari icinmumkun gorunmuyor.

2 Profesor Oklitus 1 Aralık 201811:08 Golumuzden sonra Rize bizi top diye oynadi, alti pasdan son anda cikardigimiz pozisyonlar vardi. Sedat gercekten bir profesyonel ve kulubu formayi seviyor.38 yasinda hala sahada basmadik yer birakmadi. Beraberlik hakkimizmiydi degilmiydi onemli degil. Futbol bir sonuc oyunu bizde elimiz bos donmedik. En azindan yenilgiler silsilesi sona erdi takima biraz ozguven oldu. Bu mactan once 1 puan deseler raziydik o yuzden sonuc icinde yeterince mutluyuz diyelim.