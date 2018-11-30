﻿
İsmail Kartal'dan Sedat ve Altay vurgusu
﻿
Site İçi Arama
﻿

İSMAİL KARTAL'DAN SEDAT VE ALTAY VURGUSU

İsmail Kartal'dan Sedat ve Altay vurgusu

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rize'ye 6-7 oyuncudan yoksun geldiklerini aktardı.

3743 Okunma

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rize'ye 6-7 oyuncudan yoksun geldiklerini aktardı.

Sakat ve cezalı oyuncuları olduğuna dikkati çeken Kartal, "Buradan bir puan almayı hedefliyorduk. Oyuncularım taktiksel anlamda görevlerini yerine getirdi. 38 yaşındaki Sedat, 11 kilometre koştu. İlk yarı öndeyken El Kabir golü kaçırdı. Farkı ikiye çıkarsak sonuç çok daha değişik olabilirdi. İlk yarı rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarı 2-0'i bulsak maçı koparabilirdik." ifadelerini kullandı.

Takım olarak ikinci yarıda geri yaslandıklarını anlatan Kartal, şu değerlendirmede bulundu:

"Rakibimiz güzel bir gol attı. Penaltıyı kurtararak, Süper Lig'de ilk kez şans verdiğimiz Türk futboluna armağan edeceğimiz kaleci Altay takıma moral verdi. Arkadaşlarını yönlendirmesi ile takıma güven verdi. Ligde ilk maçı ve 19 yaşında oynattık. Oyunun son bölümünde pozisyonlarımız var. Eksiklerimize rağmen bir puan aldığımız için mutluyuz. Zaten yeterince eksiğimiz var. Oyuncular birbirine güvenerek mücadele etti. Bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum."

2
Çaykur Rizespor 1 - MKE Ankaragücü 1
11
Ankaragücü, Kayseri'de Beşiktaş'a yenildi!
9
Yemememiz gereken ikinci golü yedik...
4
Atiker Konyaspor 2 - MKE Ankaragücü 0
Atiker Konyaspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...
4
"Oyuncularım her verdiğim görevi yerine getirdi"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
3
Usta
1 Aralık 201811:21
Hocam siddetle puana ihtiyaci olan bir takimdan deplasmanda alinann bir puan cokk iyi galip gelsek siralamada cok iyi yerlere gelebilirdik ancak eksik ve moralsiz Ankaragucu icin bu haftayi kazancli bitirdik tum futbolcularimizi tebrik ederim ozellikle genc yavrumuz Altayin alnindan opuyorum oynadigi maclarda bizi hic mahcup etmedi basaksehir macini nerde oynayacagiz bilmem ama eger bu maci kazanirsak Ankaragucu adindan en cok soz ettiren takim olacaktir yonetimin futbulcu alacaklarini bir sekilde tatliya baglamasi sart yoksa devra arasiolabilecekleri dusunmek bile istemiyorumha aslanim .hadi kocum demeyle bir yere kadar gideriz para sorunu mutlak cozulmeli Basaksehir maci mutlaka Ankarada oynanmali Eryaman hayali ilk yari icinmumkun gorunmuyor.
2
Profesor Oklitus
1 Aralık 201811:08
Golumuzden sonra Rize bizi top diye oynadi, alti pasdan son anda cikardigimiz pozisyonlar vardi. Sedat gercekten bir profesyonel ve kulubu formayi seviyor.38 yasinda hala sahada basmadik yer birakmadi. Beraberlik hakkimizmiydi degilmiydi onemli degil. Futbol bir sonuc oyunu bizde elimiz bos donmedik. En azindan yenilgiler silsilesi sona erdi takima biraz ozguven oldu. Bu mactan once 1 puan deseler raziydik o yuzden sonuc icinde yeterince mutluyuz diyelim.
1
62 YAŞ
1 Aralık 201810:40
SAYIN BAŞKAN 62 YAŞINDAYIM AG DOĞDUM 71-81 KUPALARINDA STADDAYDIM.SORUM ŞU......1-YÖNETİME GELDİĞİNİZDE YASAL BORCUMUZ NEYDİ BUGÜNE KADAR NE ÖDEDİK NEKADAR BORCUMUZ KALDI VE NEZAMAN BİTER.SÜPERLİG GİRİŞ VE MAÇ PUAN PARALARI HERHALDE BUGÜN İTİBARIYLA (eski para 50 trilyon üzeri alacaklıyız)BUDAMI YETMİYOR NEBORÇMUŞLÜTFEN TARAFTARA AÇIKLAYIN SON DURUMU BİLELİM HER KAFADAN SES ÇIKMADIN NE OLUR................2-ERYAMAN MUAMMASI SON OLSUN ÇIKIN RESİMLERLE AÇIKLAYIN NELER OLUYOR TARAFTARI BUGÜN YARIN OYALAMAYIN... BİR SÖZÜMDE KLASSPORA AG.İÇİN BİR HAFTA BOYUNCA HİÇBİR HABER VERMİYORSUNUZ MAÇTAN MAÇA TEK HABER OYSA HAFTA İÇİ GELİŞMELER VE ÖZELLİKLE ERYAMANLA İLGİLİ ENSON RESİM VE BİLGİ AKTARMADA YOKSUNUZ SİZİ ENGELEYENLERMİ VAR AÇIKLARSANIZ 62 YAŞINDAKİ TARATARI MUTLU EDERSİNİZ ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER KALIN SAĞLICAKLA.....HERŞEY DAHA GÜZEL ANKARAGÜCÜMÜZ İÇİN......
﻿