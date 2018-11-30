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Atiker Konyaspor 2 - Alanyaspor 0
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ATİKER KONYASPOR 2 - ALANYASPOR 0

Atiker Konyaspor 2 - Alanyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. haftasında Atiker Konyaspor ile Alanyaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-0 kazandı.

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Atiker Konyaspor 2 - Alanyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. haftasında Atiker Konyaspor ile Alanyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-0 kazandı.

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Fallou Diagne, Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Nejc Skubic, Abdou Traore, Ömer Ali Şahiner (72' Moryke Fofana), Jens Jonsson, Marko Jevtovic (56' Volkan Fındıklı), Deni Milosevic (83' Mustapha Yatabare), Adis Jahovic

Teknik Direktör:

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano, Merih Demiral, Giannis Maniatis (83' Lucas Villafanez), Djalma Campos, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca (46' Junior Fernandes), Isaac Sackey (66' Welinton Silva), Papiss Cisse

Teknik Direktör:

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Goller: DK 52: Adis Jahovic (Atiker Konyaspor), DK 67: Jens Jonsson (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: DK 49: Fallou Diagne (Atiker Konyaspor), DK 49: Ceyhun Gülselam (Alanyaspor), DK 51: Isaac Sackey (Alanyaspor), DK 58: Adis Jahovic (Atiker Konyaspor), DK 70: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor)

Kırmızı Kart: DK 61: Merih Demiral (Alanyaspor)

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