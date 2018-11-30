Çaykur Rizespor 1 - MKE Ankaragücü 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Jakub Brabec, Koray Altınay (89' Robin Yalçın), Marwane Saadane, Abdullah Durak, Davide Petrucci (87' Süleyman Koç), Fernando Boldrin, Aminu Umar, Oleksandr Gladky (46' Braian Samudio), Vedat Muriqi
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Bakary Kone, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Brice Dja Djedje, İlhan Parlak, Sedat Ağçay, Thibault Moulin, Alessio Cerci (59' Anton Putsila), Mostapha El Kabir (90' Olanrewaju Kehinde), Kubilay Kanatsızkuş (88' Thomas Heurtaux)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 20: Mostapha El Kabir (MKE Ankaragücü), DK 66: Aminu Umar (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: DK 20: Mostapha El Kabir (MKE Ankaragücü), DK 29: Davide Petrucci (Çaykur Rizespor), DK 54: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 58: Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), DK 63: Aminu Umar (Çaykur Rizespor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.