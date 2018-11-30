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Çaykur Rizespor 1 - MKE Ankaragücü 1
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ÇAYKUR RİZESPOR 1 - MKE ANKARAGÜCÜ 1

Çaykur Rizespor 1 - MKE Ankaragücü 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Çaykur Rizespor 1 - MKE Ankaragücü 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Jakub Brabec, Koray Altınay (89' Robin Yalçın), Marwane Saadane, Abdullah Durak, Davide Petrucci (87' Süleyman Koç), Fernando Boldrin, Aminu Umar, Oleksandr Gladky (46' Braian Samudio), Vedat Muriqi

Teknik Direktör:

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Bakary Kone, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Brice Dja Djedje, İlhan Parlak, Sedat Ağçay, Thibault Moulin, Alessio Cerci (59' Anton Putsila), Mostapha El Kabir (90' Olanrewaju Kehinde), Kubilay Kanatsızkuş (88' Thomas Heurtaux)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 20: Mostapha El Kabir (MKE Ankaragücü), DK 66: Aminu Umar (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: DK 20: Mostapha El Kabir (MKE Ankaragücü), DK 29: Davide Petrucci (Çaykur Rizespor), DK 54: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 58: Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), DK 63: Aminu Umar (Çaykur Rizespor)

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2
ANGARA LI
30 Kasım 201822:23
TAKIMDA KIRİZ OLDUĞU BELLİ BU PARASAL AĞIRLIKLI VE KADROYA GİREMEME OYUNDAN ÇIKARKEN CURCİ HAREKETLERİ BEN DEVRE ARASI GİDERİM DERGİBİ ŞİMDİDEN SÖYLÜYORUM İ.KARTALI BELKİ GİDER AMA ŞU GERCEK EN AZ 5-6 YABANCI AĞIRLIKLI OYUNCU AYRILACAK HABERİNİZ OLA
1
1957 li
30 Kasım 201822:18
6 eksikle bukadar.demekki yedek kadromuz yok.haftaya el kebir de yok göreceğiz.busezon ilk defa 80 dakka mahkum oynayan takım vardı ilk yarı rize 24 otra takımımız gol dahil 4 orta buna rağmen son dakka kehinde düzgün vursa macı bile alırdık.
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