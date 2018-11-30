Çaykur Rizespor 1 - MKE Ankaragücü 1

2

ANGARA LI

30 Kasım 201822:23

TAKIMDA KIRİZ OLDUĞU BELLİ BU PARASAL AĞIRLIKLI VE KADROYA GİREMEME OYUNDAN ÇIKARKEN CURCİ HAREKETLERİ BEN DEVRE ARASI GİDERİM DERGİBİ ŞİMDİDEN SÖYLÜYORUM İ.KARTALI BELKİ GİDER AMA ŞU GERCEK EN AZ 5-6 YABANCI AĞIRLIKLI OYUNCU AYRILACAK HABERİNİZ OLA