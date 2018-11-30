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Adanaspor 0 - Hatayspor 0
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ADANASPOR 0 - HATAYSPOR 0

Adanaspor 0 - Hatayspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 14. haftasında Adanaspor ile Hatayspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Adanaspor 0 - Hatayspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 14. haftasında Adanaspor ile Hatayspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Adanaspor: Goran Karacic, Berkan Yıldırım (87' Digao), Veli Kızılkaya, Onur Akbay, Özkan Taştemur, Abdulkadir Özdemir (46' Doğanay Kılıç), Hakan Barış, Gökhan Sazdağı (80' Ahmet Dereli), Robert Feczesin, Claudiu Bumba, Famoussa Kone

Teknik Direktör:

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ, Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz (63' Sadio Diallo), Hamza Gür (90' Soner Örnek), Selim Ilgaz (80' Dmytro Korkishko)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Sarı Kartlar: DK 12: Gökhan Karadeniz (Hatayspor), DK 24: Hamza Gür (Hatayspor), DK 29: Hakan Barış (Adanaspor), DK 48: Doğanay Kılıç (Adanaspor), DK 83: Ahmet Dereli (Adanaspor)

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