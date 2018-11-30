Adanaspor 0 - Hatayspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 14. haftasında Adanaspor ile Hatayspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Adanaspor: Goran Karacic, Berkan Yıldırım (87' Digao), Veli Kızılkaya, Onur Akbay, Özkan Taştemur, Abdulkadir Özdemir (46' Doğanay Kılıç), Hakan Barış, Gökhan Sazdağı (80' Ahmet Dereli), Robert Feczesin, Claudiu Bumba, Famoussa Kone
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ, Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz (63' Sadio Diallo), Hamza Gür (90' Soner Örnek), Selim Ilgaz (80' Dmytro Korkishko)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Sarı Kartlar: DK 12: Gökhan Karadeniz (Hatayspor), DK 24: Hamza Gür (Hatayspor), DK 29: Hakan Barış (Adanaspor), DK 48: Doğanay Kılıç (Adanaspor), DK 83: Ahmet Dereli (Adanaspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.