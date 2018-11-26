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Göztepe 0 - M.Başakşehir 2
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GÖZTEPE 0 - M.BAŞAKŞEHİR 2

Göztepe 0 - M.Başakşehir 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Göztepe ile M.Başakşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-0 kazandı.

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Göztepe 0 - M.Başakşehir 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Göztepe ile M.Başakşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-0 kazandı.

Göztepe: Beto, Lamine Gassama (81' Tayfur Bingöl), Wallace Reis, Cristian Titi, Berkan Emir, Yasin Öztekin, Celso Borges (58' Axel N'gando), Andre Castro, Alpaslan Öztürk (77' Sokol Cikalleshi), Halil Akbunar, Cameron Jerome

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

M.Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Gökhan İnler, Marcio Mossoro (76' Kerim Frei), Stefano Napoleoni, Edin Visca, İrfan Can Kahveci (65' Emre Belözoğlu), Rijad Bajic (84' Emmanuel Adebayor)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Mehmet Kısal, Suat Arslanboğa

Goller: DK 9: Edin Visca (M.Başakşehir), DK 73: Rijad Bajic (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 8: Cristian Titi (Göztepe), DK 15: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir), DK 22: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir), DK 24: Manuel Da Costa (M.Başakşehir), DK 33: Berkan Emir (Göztepe), DK 48: Lamine Gassama (Göztepe), DK 90: Tayfur Bingöl (Göztepe)

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