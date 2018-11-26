Osmanlıspor 1 - Elazığspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 13. haftasında Osmanlıspor ile Elazığspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Caner Arıcı, Burhan Eşer (74' Oğuzhan Erdoğan), Hasan Kılıç, Tortol Lumanza Lembi, Eric Ayuk Mbu (56' Beykan Şimşek), Sinan Kurt (40' Mertan Caner Öztürk), Magaye Gueye
Teknik Direktör:
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Elazığspor: Soner Şahin, Orhan Şam, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk, Kadir Bekmezci, Andreas Tatos, Moussa Bagayoko (62' Kadir Taşoğlu), Lamine Diarra (74' ), Ahmet Aras
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 32: Andreas Tatos (Elazığspor), DK 59: Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: DK 11: Moussa Bagayoko (Elazığspor), DK 38: Soner Şahin (Elazığspor), DK 61: Emre Öztürk (Elazığspor), DK 85: Beykan Şimşek (Osmanlıspor), DK 90: Anıl Karaer (Osmanlıspor), DK 90: Adem Alkaşi (Elazığspor)
Kırmızı Kart: DK 36: Magaye Gueye (Osmanlıspor)
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