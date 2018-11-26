Göztepe - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Göztepe - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, , Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Lamine Gassama, Yasin Öztekin, Wallace Reıs Da Sılva, , Berkan Emir
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Rıad Bajıc, Stefano Napoleonı, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Mehmet Kısal, Suat Arslanboğa
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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