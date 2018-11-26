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Göztepe - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GÖZTEPE - M.BAŞAKŞEHİR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Göztepe - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Göztepe ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Göztepe - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Göztepe - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, , Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Lamine Gassama, Yasin Öztekin, Wallace Reıs Da Sılva, , Berkan Emir

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Rıad Bajıc, Stefano Napoleonı, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Mehmet Kısal, Suat Arslanboğa

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Göztepe 0 - M.Başakşehir 2
Çaykur Rizespor 1 - M.Başakşehir 2
BB Erzurumspor 2 - Göztepe 1
Çaykur Rizespor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte BB Erzurumspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
Göztepe 2 - Çaykur Rizespor 0
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