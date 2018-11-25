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Trabzonspor 2 - Fenerbahçe 1
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TRABZONSPOR 2 - FENERBAHÇE 1

Trabzonspor 2 - Fenerbahçe 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

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Trabzonspor 2 - Fenerbahçe 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Zargo Toure, Joao Pereira, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Jose Sosa, Anthony Nwakaeme (73' Caleb Ekuban), Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür (90' Olcay Şahan), Yusuf Yazıcı (84' Batuhan Artarslan), Hugo Rodallega

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Fenerbahçe: Harun Tekin, Martin Skrtel, Mauricio Isla (90' Yiğithan Güveli), Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mathieu Valbuena (73' Barış Alıcı), Andre Ayew, Mehmet Topal (60' Mehmet Ekici), Elif Elmas, Islam Slimani, Michael Frey

Teknik Direktör:

Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler

Goller: DK 50: Filip Novak (Trabzonspor), DK 75: Jose Sosa (Trabzonspor), DK 82: Michael Frey (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 25: Islam Slimani (Fenerbahçe), DK 87: Michael Frey (Fenerbahçe), DK 87: Ogenyi Onazi (Trabzonspor), DK 90: Yiğithan Güveli (Fenerbahçe), DK 90: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), DK 90: Joao Pereira (Trabzonspor)

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