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Kasımpaşa 3 - Evkur Y.Malatyaspor 0
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KASIMPAŞA 3 - EVKUR Y.MALATYASPOR 0

Kasımpaşa 3 - Evkur Y.Malatyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Kasımpaşa ile Evkur Y.Malatyaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazandı.

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Kasımpaşa 3 - Evkur Y.Malatyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Kasımpaşa ile Evkur Y.Malatyaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazandı.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Özgür Çek, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, David Pavelka, Josue Sa (87' Hakan Demir), Trezeguet, Samuel Eduok (89' Hasan Bilal), Tarkan Serbest, Mbaye Diagne (90' Mustafa Ethem Erboğa)

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Murat Akça, Erkan Kaş (59' Rahman Buğra Çağıran), Sadık Çiftpınar, Issam Chebake, Murat Yıldırım, Danijel Aleksic, Ahmed Ildiz (78' Ömer Şişmanoğlu), Adem Büyük, Michael Pereira (69' Eren Tozlu), Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Tokat

Goller: DK 6: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 57: Josue Sa (Kasımpaşa), DK 84: Mbaye Diagne (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: DK 85: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 90: Veysel Sarı (Kasımpaşa)

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