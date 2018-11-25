Kasımpaşa 3 - Evkur Y.Malatyaspor 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Kasımpaşa ile Evkur Y.Malatyaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazandı.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Özgür Çek, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, David Pavelka, Josue Sa (87' Hakan Demir), Trezeguet, Samuel Eduok (89' Hasan Bilal), Tarkan Serbest, Mbaye Diagne (90' Mustafa Ethem Erboğa)
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
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Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Murat Akça, Erkan Kaş (59' Rahman Buğra Çağıran), Sadık Çiftpınar, Issam Chebake, Murat Yıldırım, Danijel Aleksic, Ahmed Ildiz (78' Ömer Şişmanoğlu), Adem Büyük, Michael Pereira (69' Eren Tozlu), Khalid Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Tokat
Goller: DK 6: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 57: Josue Sa (Kasımpaşa), DK 84: Mbaye Diagne (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 85: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 90: Veysel Sarı (Kasımpaşa)
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